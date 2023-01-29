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FOTOS | Gerard Piqué se pelea con reconocido paparazzi en redes sociales.

El exfutbolista y el amante de la lente tuvieron un encontronazo que clara-mente se hizo público.

Por: TV Azteca

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