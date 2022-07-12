  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Piqué ya terminó con su novia... ¿Habrá reconciliación con Shakira?

Rumores indican que el futbolista Gerard Piqué ya termino la relación por la que terminó con Shakira. ¿Habrá reconciliación?

Por: TV Azteca

Pique y Luis Suarez.jpg
Pique y Xavi.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique y Farruko.jpg
Pique y David Villa.jpg
Pique tirando.jpg
Pique selfie.jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique selfie en el avión .jpg
Pique selfie en la cancha.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique selfie con la afición.jpg
Pique selfie (2).jpg
Pique programa.jpg
Pique tirando (2).jpg
Pique practica.jpg
Pique jersey Barcelona.jpg
Pique partido.jpg
Pique entrenando.jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique en entrenamiento.jpg
Pique celebrando.jpg
Pique copa del rey.jpg
Pique con traje.jpg
Pique Champions League.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique botines.jpg
Pique bosque.jpg
Pique capitan.jpg
/
Pique y Luis Suarez.jpg
Pique y Xavi.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique y Farruko.jpg
Pique y David Villa.jpg
Pique tirando.jpg
Pique selfie.jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique selfie en el avión .jpg
Pique selfie en la cancha.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique selfie con la afición.jpg
Pique selfie (2).jpg
Pique programa.jpg
Pique tirando (2).jpg
Pique practica.jpg
Pique jersey Barcelona.jpg
Pique partido.jpg
Pique entrenando.jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique en entrenamiento.jpg
Pique celebrando.jpg
Pique copa del rey.jpg
Pique con traje.jpg
Pique Champions League.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique botines.jpg
Pique bosque.jpg
Pique capitan.jpg
Pique y Luis Suarez.jpg
Pique y Xavi.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique y Farruko.jpg
Pique y David Villa.jpg
Pique tirando.jpg
Pique selfie.jpg
Pique selfie de noche.jpg
Pique selfie en el avión .jpg
Pique selfie en la cancha.jpg
Pique selfie con audifonos.jpg
Pique selfie con la afición.jpg
Pique selfie (2).jpg
Pique programa.jpg
Pique tirando (2).jpg
Pique practica.jpg
Pique jersey Barcelona.jpg
Pique partido.jpg
Pique entrenando.jpg
Pique en la nieve.jpg
Pique en entrenamiento.jpg
Pique celebrando.jpg
Pique copa del rey.jpg
Pique con traje.jpg
Pique Champions League.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique botines.jpg
Pique bosque.jpg
Pique capitan.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado