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FOTOS | Gigi Hadid fue arrestada por posesión de marihuana

La modelo de 28 años, Gigi Hadid, fue arrestada por posesión de marihuana, ¡y tuvo que pagar una multa! Te contamos en fotografías lo que sucedió.

Por: Ana Patricia Pérez

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