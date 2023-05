Al igual que su hija Alexa Parra, Ginny Hoffman esperaba que ayer martes se dictara sentencia en el juicio que enfrenta Héctor “N” por abuso sexual, pero eso no sucedió debido a que el delito le fue reclasificado y su defensa solicitó una nueva fecha de audiencia para presentar pruebas a su favor el próximo 10 de mayo.

Ginny Hoffman esperaba que Héctor “N” ya recibiera una sentencia.

¿Qué dijo Ginny Hoffman al respecto?

Al término de la audiencia final de alegatos y durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, la actriz Ginny Hoffman habló sobre la nueva fecha de audiencia: “Pensábamos qué sentencia podría ser el día de hoy (martes), pero la defensa de él pidió diez días más”.

¿Ginny Hoffman confía en que las cosas saldrán favorables para su hija? Hoffman se dijo confiada y aseguró tener toda la fe “por mi hija, porque es una niña sumamente noble, es una niña buena que jamás en su vida, jamás permitiría una cosa así con su papá si no fuera verdad lo que ella vivió”.

“Sé perfectamente lo que ella pasó, sé perfectamente lo que ella ha sufrido, entonces estamos con toda la fe de que obviamente las pruebas que se han presentado, los testimonios van con toda la veracidad y con toda la verdad de lo que ella pasó, entonces seguimos en espera, en proceso y seguimos al pie del cañón”, agregó.

¿Qué dijo sobre el documental que lanzará su hija Alexa Parra?

Ginny Hoffman defendió el documental “Los dos juicios de Alexa”, en el que su hija relata el abuso sexual que asegura haber vivido, aunque el caso todavía no ha sido cerrado: “Mi hija tiene toda la necesidad de hablar porque ha sido muy atacada, entonces para ella es bien importante darle voz y darle fuerza a todas estas niñas porque hay niñas que se nos han acercado y le han dicho a ella: ‘es que después de ver lo que tú estás viviendo ya no quiero hablar porque nadie me va a creer’. Lo que mi hija quiere es que se pueda dar voz a todas estas niñas y mostrar que pase lo que pase y contra lo que sea puedes hablar y demostrar que es verdad”.

¿Tienen algo contra Daniela Parra?

Por último, aseguró que ni ella ni Alexa tienen algo en contra de Daniela Parra, quien ha defendido la inocencia de su padre desde el primer momento. “Yo no tengo absolutamente nada contra Dani y al final de cuentas este es un proceso, es un juicio y es una acusación de mi hija contra su papá”.