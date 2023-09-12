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FOTOS | Ex de Ninel Conde se deja ver al lado de Geraldine Bazán, ¡y se habla de un romance!

Fue Giovanni Medina quien habló sobre los rumores de romance que circulan en redes sociales. Todos los detalles en las fotos.

Por: TV Azteca

Ninel Conde (22).jpg
FOTOS: Geraldine Bazan
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Geraldine Bazán asegura no tener nada que ver en la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva.
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Geraldine Bazán niega que exista coqueteo con Lupillo Rivera
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Geraldine Bazán pide que no la relacionen con Gabriel Soto.
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Geraldine Bazán
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FOTOS: Geraldine Bazan
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Geraldine Bazán asegura no tener nada que ver en la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva.
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Geraldine Bazán niega que exista coqueteo con Lupillo Rivera
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Geraldine Bazán pide que no la relacionen con Gabriel Soto.
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Geraldine Bazán asegura no tener nada que ver en la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva.
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Geraldine Bazán niega que exista coqueteo con Lupillo Rivera
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Geraldine Bazán pide que no la relacionen con Gabriel Soto.
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