FOTOS | Giselle Soto revela planes que tiene con una casa de Lupillo.

Sin duda un distintivo de la familia Rivera son los escándalos, pues no salen de uno cuando ya están en otro.

Ahora se trata del cantante de corridos Lupillo Rivera, quien en el 2021 se casó con Giselle Soto, quien fue el motivo por el cual se tapó el tatuaje del rostro de Belinda, ya que le quería dar el lugar como su mujer.

El amor que le profesa el ‘Toro del Corrido’ no termina ahí, ya que ahora, el hermano de Jenni Rivera habría puesto a nombre de Giselle la casa donde vivió con su ex esposa Mayeli Alonso y sus hijos. Información que dio a conocer la actual pareja sentimental del cantante en su cuenta de Instagram. Además, aseguró que remodelará la vivienda para venderla y quedarse con el dinero.

Minutos después de revelar esta información, Giselle borró la historia para evitar el escándalo, pero fue demasiado tarde, pues le tomaron captura de pantalla.