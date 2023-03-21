VIDEO: ¡Tremendo golpe le acomoda las ideas! Y quedó grabado por ella.
Esta chica quiso mover un mueble bastante grande sin ayuda y al levantarlo se movió el diablito que lo sostenía llevándose tremendo golpe y todo quedó grabado.
La joven rubia decidió intentar acomodar sus muebles sola, pero lo único que logro es que se le acomodaran las ideas, pues al tratar de levantar el mueble no se puso a las vivas. El diablito que lo sostenía hizo contrapeso con el enorme mueble, golpeándola bastante fuerte en la cabeza.
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Afortunadamente la chica no sufrió lesiones mayores y lo tomó con gracia. Después de reaccionar al golpe finalizó el vídeo con una gran sonrisa, tal vez para la próxima pida un poco de ayuda.
💥 Rubia realiza traspasos y si se hace daño, dale abrazos 🥲 pic.twitter.com/0M7qmUgYcC— 🔶 𝗣𝗨𝗦𝗛 Ⓡ🔶👊🏻🔞 (@Push_Tuitero) January 31, 2023