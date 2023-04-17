VIDEO: ¡Terminó en el hospital! Quiso sacar el estrés con golpes.

En este video podemos observar claramente la forma incorrecta de sacar el estrés o demostrar la fuerza. Este chico quiso aplicar una técnica muy cuestionable teniendo consecuencias negativas que pudo haber prevenido, y golpeó un contenedor de metal con ayuda de un bate. Podemos ver que solo dio un único golpe, el cual fue tan fuerte que el bate se salió de sus manos y por el gran impacto salió disparado hacia su cara tirándole las gafas con todo y gorra.

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Esta técnica le costó terribles consecuencias, ya que tuvo que ir directo al hospital para que le atendieran las diversas heridas que ocasionó el espantoso golpe. Probablemente para la próxima vez que quiera relajarse o sacar el estrés, intentará algo más relajado como la meditación o yoga, evitando ser noqueado o lastimarse la carita nuevamente.