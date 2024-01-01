Google advierte sobre nueva estafa que te puede robar mucho dinero

Con el paso de los años, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, lo que ha facilitado la realización de muchas tareas. Sin embargo, lamentablemente muchas personas han encontrado la forma de seguir cometiendo delitos.

En la actualidad, muchas personas han sido víctimas de robos y estafas en línea, pero en los últimos días Google, ha lanzado una advertencia de una nueva forma de estafar a las personas.

Tenga mucho cuidado a la hora de invertir, podría ser fraude

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¿Cuál es la nueva forma de estafar a las personas?

De acuerdo con la información compartida por Google, los estafadores están usando una técnica que en el mundo digital, es conocida como phishing, el cual consiste en mandar correos con la intención de suplantar la identidad de las personas u organizaciones, todo con la finalidad de robar los datos y la información personal.

Una de las formas que se ha dado a conocer en los últimos días, relata la historia de una viuda, la cual hace promesas falsas para que las personas puedan ganar mucho dinero en donaciones, ya que supuestamente no tiene quien pueda heredar su fortuna.

Les escribo este mensaje con serios esfuerzos. Es cierto que no nos conocemos de antes pero por favor escúchenme muy bien. Mi nombre es Sra. Charlotte Elliot. Soy viuda y estoy muy enferma ahora. Le escribo esta carta desde un hospital de aquí con la ayuda de mi enfermera personal a quien tomé como mi hija porque mi estado de salud no me permitía sentarme erguido y concentrarme. Sufro de cáncer de endometrio y los médicos han confirmado que no sobreviviré debido a algunos daños. Ahora, debido a la condición de mi salud, he decidido donar a mi difunto esposo el dinero que tanto le costó ganar la suma de cuatro millones quinientos mil dólares estadounidenses con fines benéficos a través de su ayuda…

Sin embargo, al final para poder recibir cierta cantidad de dinero, los estafadores piden a las víctimas que paguen una tarifa inicial.

Esta tarifa puede variar, pero generalmente es de varios cientos o incluso miles de dólares. Una vez que la víctima ha pagado la tarifa, los estafadores desaparecen sin dejar rastro.

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Hay algunas cosas que los usuarios pueden hacer para detectar una estafa de este tipo:

