Grettell Valdez impacta con revelación sobre amputación de su dedo.
Grettell Valdez pasó por momentos de salud muy complicados hace casi un año, por lo que ahora tomó la decisión de romper el silencio sobre sus complicaciones.
Ha pasado casi un año desde que Grettell Valdez sufrió una intervención en uno de sus dedos, por lo que la famosa revivió el complicado momento de la amputación.
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Cabe recordar que la intervención se llevó a cabo para prevenir la posible aparición de cáncer, por lo que Grettell Valdez se ha mantenido muy al pendiente de su salud.
Fue a principios de este año, cuando la actriz compartió que se sometería a una cirugía donde le quitaron parte de un dedo, pues tenía un virus que podía expandirse rápidamente.
Grettell Valdez recordó el complicado momento que vivió.
Ahora, Grettell Valdez recordó la complicada situación que vivió en el programa ‘Pinky Promise’ de Karla Díaz, donde la actriz recordó que todo comenzó con pequeñas llagas que le causaban dolor.
Aunque al principio pensó que era algo muy simple, Grettell Valdez decidió realizarse los estudios correspondientes, donde descubrió que era un cáncer, por lo que comenzó a tratar el tema con un especialista.
El médico le explicó que tenía que amputarle parte de su dedo, por lo que Grettell Valdez decidió pedir una segunda opinión, donde le explicaron que no iba a perder el dedo, ni a necesitar un injerto.
Entonces imagínate ahí… fue pánico, ataque de: ´-No puede ser´; la palabra ‘amputar’ es muy fuerte, es demasiado fuerte. Me hicieron injerto del mismo dedo, todo perfecto; me quedó más chiquito (porque) me cortaron la cuarta parte de la uña, pero ya está, (también) me hicieron quimio, pero gracias a Dios ya estoy dada de alta, ya pasó
Luego de casi un año, Grettell Valdez rompió el silencio y recordó el impacto que sufrió al enterarse que podría tratarse de un cáncer.
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Yo sí me ataqué, porque la verdad la palabra ‘amputar’ es demasiado fuerte, sobre todo porque soy mamá, tengo un hijo, entonces eso es como… te rompe horrible. Lo primero que piensas es: ‘Diosito, tengo mil cosas que quiero disfrutar con mi hijo, quiero hacer esto con mi hijo, no me hagas esto’, o sea te da un pánico horrible