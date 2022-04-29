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FOTOS | Grettell Valdez revela qué secuelas enfrenta tras amputación de una parte de su dedo.

La estrella de la pantalla chica contó por primera vez cómo se siente después de haber sufrido una ligera amputación en su dedo pulgar izquierdo, así como las secuelas que enfrenta.

Por: TV Azteca

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