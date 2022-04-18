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FOTOS | Acusan al festival "Coachella" por racismo contra Grupo Firme.

Hace unos días el grupo de regional mexicano se presentó en “Coachella” y no transmitieron en línea su presentación. Te contamos.

Por: TV Azteca

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