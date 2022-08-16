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FOTOS | Grupo Firme daría un salto de la música a la TV con reality show.

Una de las bandas más influyentes del Regional Mexicano dejará al descubierto su ‘intimidad’ a través de un reality que promete ser todo un éxito.

Por: TV Azteca

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