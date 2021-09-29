‘El Güero’ Castro habla del regreso a las telenovelas de Angélica Rivera.

José Alberto Castro abre puertas a su exesposa para trabajar juntos.

José Alberto 'El Güero' Castro fue cuestionado nuevamente sobre el tan aclamado regreso de su exesposa y madre de sus hijas, Angelica Rivera, a las telenovelas.

Y no niega que, si él tuviera un buen proyecto, estaría encantado de trabajar con ella.

El hecho de que regrese es muy importante para ella y para su carrera. Yo creo que tiene que regresar con un buen proyecto, pero si yo tuviera el proyecto, estaría encantado de la vida de hacerlo

Ella es una gran actriz, es una profesional, sería maravilloso. Ahorita no he tenido el contacto o la cercanía para hacerlo, pero espero que más adelante ella lo decida

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'El Güero' Castro habla sobre sus deseos de ser abuelo

Y a propósito de que su hija Sofía Castro presume su amor a los cuatro vientos al lado de su novio Pablo Bernot, le preguntamos si le gustaría convertirse pronto en abuelo.

Sofí está muy contenta y yo más, el chiste es verlas contentas…

Y vaya que ventaneó a su sobrino Cristian Castro, al referirse a la reciente actuación que tuvo frente al papa Francisco en el Vaticano.

Cristian fue a visitar al papa, ojalá y allá pague todas sus cuitas. No lo he visto, pero espero verlo pronto

Por cierto, el productor prefirió no opinar sobre la denuncia que Livia Brito enfrenta debido a la golpiza que su novio le propinó a un fotógrafo en Cancún, y en torno a la cual esta mañana se celebró una audiencia.

No tengo idea, en esa parte no me involucro la verdad

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