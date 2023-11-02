Guía para ahorrar datos de Internet en tu celular y no gastar mucho dinero
Ahorrar datos de Internet en tu celular para no gastar mucho dinero no es tan difícil como parece. Te compartimos los mejores tips para logarlo.
¿Alguna vez has sentido la desesperación de hacer una recarga de datos de Internet, solo para descubrir que se agotan en un abrir y cerrar de ojos? Es una experiencia que muchos de nosotros hemos vivido.
A menudo, parece que nuestros dispositivos móviles tienen un apetito insaciable por los datos, y cada clic, deslizamiento y reproducción de video parece llevarse una parte de nuestro presupuesto. Pero no te preocupes, hay formas de combatir esta voracidad de datos y ahorrar dinero en el proceso.
Tenga mucho cuidado a la hora de invertir, podría ser fraude
Conexiones Wi-Fi, tu aliado secreto:
El primer paso para reducir tu consumo de datos móviles es aprovechar al máximo las conexiones Wi-Fi. En casa, en el trabajo, en cafeterías y en muchos otros lugares, puedes conectarte a redes Wi-Fi gratuitas y seguras. Utilizar redes inalámbricas para actividades intensivas en datos, como la transmisión de videos o la descarga de aplicaciones, es una manera efectiva de evitar que tu Internet desaparezcan rápidamente.
Actualizaciones en segundo plano bajo control:
Las actualizaciones automáticas de aplicaciones y sistemas operativos pueden ser las principales culpables de un consumo excesivo de datos. Para evitar esto, desactiva las actualizaciones con datos móviles y configúralas para que solo se realicen cuando estés conectado al Wi-Fi. Esto te permitirá tener un mayor control sobre cuándo y cómo se utilizan tus datos.
Comprime datos y descarga contenido para ver sin conexión:
Algunas aplicaciones y servicios ofrecen la opción de comprimir datos, lo que significa que reducirán la cantidad de datos que utilizan para cargar contenido. Además, siempre que sea posible, descarga música, películas, mapas y otros contenidos cuando estés en una red Wi-Fi, para poder disfrutar de ellos sin conexión en lugar de transmitirlos en línea.
Configura y controla tus aplicaciones:
Revisa la configuración de tus aplicaciones para limitar el uso de datos en segundo plano y ajustar la calidad de las transmisiones de video y audio. Además, puedes utilizar aplicaciones ligeras o versiones móviles de redes sociales y servicios en línea, que a menudo consumen menos datos que las versiones completas.
Monitoriza tu uso de datos:
No puedes controlar lo que no mides, así que asegúrate de revisar regularmente el uso de datos en tu dispositivo. Esto te ayudará a estar al tanto de cuánto estás consumiendo y a ajustar tus hábitos si es necesario.
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