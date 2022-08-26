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FOTOS | Gussy Lau revela cómo quedó la relación con los Aguilar tras truene con Ángela.

El compositor habló por primera vez sobre la relación que aún mantiene con los cantantes de regional mexicano e incluso aclaró si Ángela Aguilar lo inspira a escribir canciones de desamor.

Por: TV Azteca

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Gussy Lau, novio de Ángela..jpg
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