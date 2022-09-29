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FOTOS | Hailey Bieber aclara que cuando empezó su relación con Justin Bieber él estaba soltero.

La esposa del cantante canadiense ha sido señalada como la tercera en discordia entre su esposo y Selena Gómez, pero ha dejado las cosas muy claritas.

Por: TV Azteca

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