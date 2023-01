Hallan sin vida a estudiante de la UNAM reportado como desaparecido.

La inseguridad es un mal que aqueja a toda nuestra sociedad y por segunda vez en lo que va del año, la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra de luto, pues se dio a conocer la muerte de un alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Un hombre fue atropellado por el transporte público en Insurgentes.

¿Quién era el estudiante de la UNAM encontrado sin vida? Enrique Vera Pérez fue reportado como desaparecido por su madre la madrugada del lunes 9 de enero. De acuerdo con ella, el joven estudiante salió de su casa a las 18:30 horas del domingo 8 de enero y no regresó a su domicilio.

Se sabe que el último lugar donde fue visto con vida fue en la colonia Ajusco, en la alcaldía de Coyoacán. Su desaparición fue reportada por Marisol Cristina Vera Pérez, madre del joven, a través de sus redes sociales.

“Es mi hijo, Enrique Vera Pérez tiene 20 años de edad, salió de casa desde las 06:30 pm y no ha vuelto a casa, desconozco su paradero. Última vez visto en Ajusco, Coyoacán. Por favor ayúdenme con su búsqueda. Gracias”, versa la publicación difundida por su madre.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

Ayer 9 de enero, la señora Marisol y otras personas cercanas al joven anunciaron que había sido localizado sin vida. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su muerte, el lugar donde fue encontrado y las circunstancias en las que fue hallado.

“Agradezco a todos por su apoyo para la búsqueda de Enrique Vera Pérez, lamento con todo el dolor de mi ser que lamentablemente mi hijo falleció ayer en la noche, ya lo encontramos”, publicó su madre en redes.

¿Cómo reaccionó la comunidad universitaria?

El hecho consternó a diversos miembros de la comunidad universitaria de la UNAM, quienes expresaron su sentir en la publicación: “Conocí a Enrique, era un buen tipo, no merecía morir, no entiendo nada. Yaretzi quien murió en el Metro tampoco merecía morir, es tan triste. ¿Qué pasa con mis compañeros? ¿Por qué se van de formas tan injustas” y “Es tan jodido y triste que en esta semana, dos personas jóvenes de esta universidad hayan muerto, es tan horrible ver apagarse una luz de nuestras generaciones: Me siento tan ilógico”.