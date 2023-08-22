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FOTOS | Vuelve con fuerza el rumor de romance entre Hamilton y Shakira, ¡el piloto dio una pista!

El piloto inglés lanzó una pista sobre el supuesto romance y ha puesto de cabeza a los usuarios de las redes sociales. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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