Hanna Jaff relata cómo huyó de Londres tras ser discriminada como mexicana.

Hanna Jaff se comunicó al foro de nuestro programa de Venga la Alegría para hablar de su separación del inglés Henry Roper-Curzon. La activista confesó que sufrió violencia, amenazas y discriminación en el tiempo que vivió junto al británico.

Nosotros nos casamos desde febrero del 2020, después de eso estuvimos viviendo en Londres y luego vivimos en México por seis meses. Este año, nos regresamos a Londres y ahí empezaron los problemas…

A él le encantaba toda la cultura mexicana, pero cuando estábamos ahí, poco a poco se empezó a hacer como su familia

Hanna aseguró que fue humillada por la familia de Henry, además de que le prohibieron hablar de los sucedido ante los medios de comunicación.

“Me empezaron a humillar como mexicana, ellos odian a los mexicanos, empezaron a decir que merecíamos morir y también amenazas de muerte. También decían que los ingleses son superiores y que los mexicanos tenemos una revoltura de sangre no pura. Decían que merecíamos estar en los campos trabajando. Eran muy feos los comentarios de la familia hacía mí”, expresó.

La mexicana, de 34 años, también aseguró la existencia de contundentes pruebas de la violencia y discriminación que vivió en Inglaterra con la familia de Henry.

Hanna Jaff asegura que Henry Roper-Curzon encubre su verdadera identidad

Hanna Jaff asegura que Henry y su familia viven en un cuento de mentiras, pues ella nunca fue testigo de sus encuentros con la realeza. Además, de que la familia Roper-Curzon se encuentra en bancarrota y a punto de perder su casa.

“Yo me casé enamorada, él pidió conocerme a mí. Yo nunca lo presioné para casarnos ni mucho menos. Me empecé a dar cuenta de cosas que yo no sabía y que me tenían escondidas. Ellos están en bancarrota, la casa no era de ellos, ya estaba perdida. Él me decía que tenía una empresa constructora, después de investigar, ya no la tiene. No se graduó, me dijo que quería estudiar en Oxford, pero no era cierto”, subrayó en exclusiva para VLA.

Me dijo que era primo de las princesas, pero yo nunca vi eso, era solo parte de impresionar y de sentirse superiores. Me dijeron ‘tú vas a allá y hablas y vamos a destruirte, nuestra palabra vale más porque tú eres una mexicana’

La activista, quien también se dio a conocer por su participación en Made In México, confesó que huyó de Inglaterra pese a las amenazas en su contra.

Me salí con las pocas cosas que tenía en mi departamento de Londres. Me fui al aeropuerto y estaba tan contenta que abracé a todas las aeromozas. Casi beso el piso cuando llegué México

Este es el mensaje que la joven envió a su exesposo y supuesto miembro de la realeza británica.

“Que él esté bien, que los dos hagamos nuestros propios caminos sin hacernos más daño”, concluyó en exclusiva para Venga la Alegría.

