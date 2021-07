Hanna Jaff cuenta la pesadilla que vivió al lado del barón Henry Roper-Curzon.

La empresaria reveló que durante su matrimonio sufrió discriminación, agresiones verbales e incluso fue testiga de comentarios despectivos sobre los mexicanos.

Luego de que se especulara sobre los motivos por los que Hanna Jaff se separó del barón Henry Roper-Curzon, primo de las princesas Beatriz y Eugenia, la mexicana rompió el silencio y contó la pesadilla que vivió, pues fue discriminada y hasta amenazada.

En entrevista exclusiva para Venga la Alegria, Jaff aseguró que pese a que todo pintaba muy bien durante su matrimonio sufrió discriminación y agresiones verbales, no sólo por parte de la familia de su esposo, sino también por él.

La filántropa aseguró que ella y Henry Roper-Curzon pasaron una temporada en México, pero a su regreso a Londres empezó su calvario.

“A él le encantaba todo el mundo mexicano, pero cuando estábamos en Londres poco a poco se empezó a hacer como su familia. Me empezaron a humillar como mexicana. Ellos odian a los mexicanos”, indicó Jaff.

La participante del show “Made in México” relató que la familia de Henry Roper-Curzon todo el tiempo le hacían aseveraciones clasistas, comentarios despectivos y discriminatorios en contra de los mexicanos e incluso afirmó que recibió amenazas de muerte.

“Empiezan a decir que merecemos morir, o sea, amenazas de muerte, que los ingleses son superiores, que los mexicanos tenemos una mezcla de sangre no pura, que merecíamos estar en los campos trabajando. Muy feos todos los comentarios de la familia hacía mí", aseguró la también psicóloga.

Hanna aseguró que la familia de su esposo está en bancarrota y que esperaban que ella les ayudara a superar su crisis económica: “Está quebrada. Ellos creyeron, pero es que eso no fue un acuerdo. Yo me casé enamorada, él pidió conocerme a mí, yo no a él. Yo nunca lo presioné para casarnos ni mucho menos. Me empiezo a dar cuenta de cosas que yo no sabía que me tenían escondido. Están completamente en bancarrota, la casa ya no era de ellos, ya estaba perdida”.

Hanna Jaff confesó que fue descubriendo las mentiras que Henry Roper-Curzon le dijo, pues aseguraba tenía una empresa de construcción, lo cual no es cierto y también mintió sobre su educación: “No se graduó, me dijo que había estudiado en Oxford, no era cierto. Él me dijo que era primo de las princesas, pero es que yo nunca vi eso, era nada más como para impresionar y para ellos sentirse superiores”.

Hanna Jaff también dio a conocer que antes de regresar a México, la familia la amenazó: “Llegué hace una semana y me dicen: ‘Tú vas allá y hablas, vamos a destruirte y nuestra palabra vale más porque tú eres una mexicana'".

“Me salí con las pocas cosas que todavía tenía en mi departamento en Londres y me fui al aeropuerto. Llegué tan contenta que abracé a todas las aeromozas. Casi beso el piso cuando llegué a México”, aseguró la empresaria.

