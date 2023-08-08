Héctor “N” y Daniela Parra quieren contar su historia en un libro

Daniela Parra, confirma ante las cámaras de Ventaneando, que su padre Héctor “N” y ella, quieren contar el amargo episodio que han enfrentando, desde que fue encarcelado por la denuncia de abuso sexual de su hermana Alexa, a través de un libro o incluso, un documental.

Mi papá es el que está escribiendo, él es quien en realidad tiene una historia que contar, yo también desde aquí afuera, porque hemos vivido cosas muy diferentes, y son historias diferentes, no sé cómo hacerlo, pero es una historia que sí nos gustaría contar, no solo por nosotros, sino para visibilizar todo lo que está pasando, porque como ya lo he dicho, no solo es mi papá, somos muchas personas en la misma situación y si nosotros tenemos la oportunidad de visibilizarlo, sí lo vamos hacer

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¿Cómo ha cambiado la vida de Daniela Parra?

Comparte, cómo el encarcelamiento de su padre, afectó el curso de su propia vida en muchos sentidos.

Pues ha sido muy raro, porque veo a mis compañeros que están trabajando y se van de viaje, viven la vida normal y yo también trabajo como ellos, pero yo no me voy de viaje, yo no hago ese tipo de cosas, que sé que las voy a volver hacer en algún momento, pero ahorita hay otras prioridades y no pasa nada

Daniela, quien organizó una venta de garaje para ayudar con los gastos de su padre en prisión, no deja de recibir el apoyo de la gente.

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