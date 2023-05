Veredicto de Héctor “N” es aplazado: esta es la nueva fecha de anuncio.

El pasado 11 de mayo, Héctor “N” recibió una absolución al ser declarado inocente de abuso sexual contra su hija. Aunque esto podría parecer una victoria, la situación no es tan clara como parece. El equipo legal de Alexa Hoffman ha presentado cargos por corrupción de menores, lo que significa que el padre aún enfrenta un juicio y se encuentra tras las rejas.

Hablamos con abogada de Alexa Hoffman, quien actualiza sobre el caso.

La audiencia crucial para Héctor “N” estaba programada para el 18 de mayo, momento en el que se esperaba que se diera a conocer el veredicto final. Sin embargo, algo inesperado ocurrió: la fecha de la reunión fue pospuesta.

Te puede interesar: VIDEO: Alexa Hoffman lanza documental contra su papá Héctor “N”.

Mientras tanto, Héctor, continúa su estancia en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, manteniendo un halo de incertidumbre sobre su futuro.

¿Qué dijo Alexa Hoffman respecto a esta situación?

En una historia de Instagram, la hija de Ginny Hoffman no pudo contener su molestia y decidió hacer visible su frustración. Dirigiéndose directamente a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, expresó su deseo de que se detuvieran los constantes aplazamientos de las audiencias en su caso. “Por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé porque lo hacen. No es justo que le permitan al ministerio público posponer una y otra vez”. Así mismo, Alexa cuestionó por qué se permitía al ministerio público postergar una y otra vez, sin dar aviso a la víctima.

¿Cuándo es la nueva fecha de la audiencia?

En su mensaje, Alexa hizo un llamado desesperado en busca de ayuda, ya que la impotencia y la falta de transparencia en el proceso se hacen evidentes, dejando en claro los desafíos que enfrenta como víctima, pues la nueva fecha establecida es el 26 de mayo.

Este mensaje sincero y directo de Alexa Hoffman ha generado una oleada de apoyo y solidaridad en las redes, mientras la atención se centra en la situación actual y se espera una pronta resolución.

Te puede interesar: Alexa Hoffman lanza VIDEO con el que pretende demostrar abuso de Héctor “N”.