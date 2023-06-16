Héctor Sandarti reveló que su madre ya no lo reconoce por la demencia.

Héctor Sandarti abre su corazón y comparte en exclusiva con el público de Ventaneando, el difícil proceso que ha vivido desde hace algunos años, pues su madre, la señora Gertie Duarte, ya no lo reconoce debido a que padece demencia vascular.

Mi madre a sus casi 90 años, que los cumple en septiembre, pues sigue con nosotros. Ella fue diagnosticada hace diez años más o menos con demencia vascular. Esta es una enfermedad mental, donde obviamente va perdiendo la memoria, sus capacidades mentales y, ahorita realmente sus momentos de lucidez son contados, pero realmente ella está más conectada, ahorita con sus recuerdos

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¿Cómo fue su último encuentro con su madre?

Al borde del llanto, el conductor relató cómo fue su último encuentro con su madre en su natal Guatemala.

Veo que lo que está platicando, tenía que ver más con el presente, y la vi cantando, entonces me le acerco, al oído donde mejor escucha y le digo: ‘Gertie, ‘¿cómo estás?, soy Héctor, tu hijo, vine a visitarte’. Le cambia la expresión, sonríe y dice ‘hay qué alegre’, es una expresión muy guatemalteca. En ese momento se abrió esa pequeña ventanita, obviamente le dije cuánto la amaba, le dije lo importante que ella era para mí, fueron segundos, pero que para mí significaron una eternidad. El saber, solo tener la certeza de que me estaba escuchando, sabiendo que yo era Héctor, su hijo, fue una cosa que no tuvo precio

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¿Héctor Sandarti se está despidiendo de su madre?

El actor, reveló que a su madre la perdió hace muchos años, pues no puede tener la misma relación con ella por su enfermedad.

A mi madre la perdí hace muchos años, las conversaciones con ella, los consejos que me daba, sus puntos de vista, tengo más de 5 o 6 años que ya no los recibo, entonces realmente me he ido despidiendo de mi madre de a poco

Héctor, reflexionó sobre la importancia de la relación entre padre e hijo: “Aprovechen a sus padres cuando están en vida y cuando están conscientes, ese abrazo, ese beso, ese te quiero que te estás guardando para un día especial, todos los días tienen que ser especiales”.

