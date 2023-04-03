Heidy Infante celebró que su denuncia contra Yian “N” tuviera efecto.

Conmovida hasta las lágrimas, Heidy Infante celebra que la denuncia que interpuso por abuso físico y sexual, en contra de Yian ‘N’ tras haber sido agredida en un evento en el Mercado Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, haya surtido efecto.

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Y, es que el pasado viernes, el presunto agresor fue detenido en el Estado de México y remitido ante las autoridades, por lo cual Heidy acudió el sábado a las instalaciones de la Fiscalía para estar al tanto del caso.

Que sea un precedente para todas las mujeres de que sí se puede y que se enfrenten a este miedo que, sí entiendo, porque a veces no llegan a hasta estos puntos, pero se tiene que llegar para que se haga justicia. Ahorita me agarraron frágil, siempre trato de darles una buena cara; hoy estoy emocionada y en su momento los convocaré a una rueda para hacerlo sin esta cara, con el valor que, aunque se me salgan mis lágrimas, tengo el valor de decir: Esto no se hace

Mi cuerpo está apenas restableciéndose de lo lastimado, mi oído espero que pueda recuperarlo, porque no tengo la membranita, se rompió, soy cantante y de eso vivo

¿Cuánto tiempo va a estar detenido su agresor?

Yian ‘N’, permanecerá en prisión preventiva durante los dos meses que dure la investigación complementaria, según precisó el abogado de Heidy Infante.

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