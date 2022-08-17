Hermana y novia de Octavio Ocaña piden respeto para la nueva capilla del actor.

Nueve meses han pasado desde que Octavio Ocaña perdió la vida tras una intensa persecución policíaca en el Estado de México; sin embargo, hace unos días la familia Pérez Ocaña denunció públicamente que la capilla que fue colocada en el lugar donde el histrión fue asesinado en octubre de 2021 había sido robada por los amantes de lo ajeno.

Bertha Ocaña y Nerea Godínez, hermana y prometida del actor, acudieron a Cuautitlán Izcalli con un grupo de amigos para colocar la nueva capilla en el lugar donde el histrión perdió la vida.

Nerea Godínez y Bertha Pérez Ocaña agradecieron el cariño que el público muestra para el actor y esto dijeron en exclusiva para las cámaras de Ventaneando.

“La verdad es que es algo increíble, se siente padrísimo tener su apoyo. Ellos son los que en un inicio nos pusieron la primera capillita y ahorita vienen nuevamente, es algo que para nosotros significa mucho”, dijo Bertha Pérez Ocaña.

Por su parte, la prometida del entrañable ‘Benito Rivers’ lamentó que los restos del actor estén muy lejos (Tabasco), pero aseguró que la capilla que se erigió en el Estado de México es para estar cerca de él.

“Desafortunadamente lo tenemos muy lejos, él está hasta Tabasco, entonces, pues es como lo que nos queda aquí para estar en cierta forma cerca de él”, dijo su prometida.

Pero las jóvenes no acudieron solas, sino también se hicieron acompañar de algunos miembros de los canales de YouTube “Silbidos del más allá” y “Las tinieblas del gruñón”, quienes ayudaron a Bertha y Nerea a colocar la nueva capilla.

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La representante de “Silbidos del más allá” aseguró que después de la muerte del actor quisieron poner un nicho, pero este fue robado, por lo que se tomó la decisión junto con la familia Pérez Ocaña de colocar otro nicho, pero más reforzado para que no se lo vayan a robar.

¿Cuál fue el mensaje de Nerea Godínez para los vándalos de la capilla? “Que respeten, se pide respeto nada más y por supuesto que este es un espacio abierto, de hecho, por algo en la pasada ni siquiera tenía candado, pero esperando que esta vez se respete”, finalizó Nerea Godínez.

Realizan impresionante hallazgo en la capilla de Octavio Ocaña

A pesar de que un grupo de personas desconocidas se llevó una de las capillas de Octavio, Bertha confirmó que sobrevivió otra capilla con varillas más resistentes.

“Por el tipo de materiales no se la pudieron llevar... esta capillita era cerrada y fue el regalo de un amigo de Octavio. Tiene su fotito ahí que no ha sido víctima del vandalismo”, declaró.

Bertha expresó que para ver esta capilla oculta es “complicado subir” al cerro, por lo que prefieren realizar un nicho más pequeño a la orilla de la carretera que se pueda observar.

“Nuestra intención es mantener una capilla chiquita abajo para que puedan dejarle una florecita o una veladora”, dijo en sus redes sociales.