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FOTOS | Shakira, Piqué y sus hijos se fueron de viaje, ¡están juntos, pero no revueltos!

Lucila Mebarak confirmó a la prensa española que su hermana, así como el padre de sus sobrinos salieron de viaje por un tema familiar.

Por: TV Azteca

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