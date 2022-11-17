Un hombre acuchilló a su propio hermano por una mujer.

Un hombre estaba sumamente molesto porque aseguraba que su cuñada no dejaba de seducirlo. Aunque fuera la novia de su hermana, este hombre afirmó que "tampoco es de piedra" y que podría hacer algo que lastimara todavía más su relación familiar.

La novia de su hermana negó todas las acusaciones de su cuñado, e incluso llegó a decir que le daba asco el siquiera pensar en tener algo con él. Sin embargo, ella también le hacía algunos cariños que no eran de amigos e incluso llegó a espiarlo mientras se bañaba. Lo que hizo molestar muucho a su cuñado fue que una noche, ella se metió a su cama en ropa interior, alegando que "tenía miedo de los fantasmas". En otra ocasión, ella dijo olvidar su toalla mientras se bañaba, mostrando su cuerpo desnudo a su cuñado. Mientras ella lo negaba, alguien llegó para apoyar las acusaciones de su cuñado.

Su suegra apoyo cada una de las cosas que su hijo dijo, haciendo ver a la chica como una mujer que era "la fruta de la discordia" entre los dos hermanos, y que no quería que siguiera ocasionando problemas entre los dos, ya que esto llegó al punto en que los dos hermanos pelearon para que uno de ellos tomara un cuchillo y lastimara al otro.

El otro hermano también llegó muy enojado, acusando a su hermano de inventar todo y exigir que dejara a su novia en paz. Su sorpresa fue cuando su propia madre le dijo que todo lo que decía su hermano era verdad y que su novia era una "ofrecida" con su hermano.

No fue hasta que llegó la ex-pareja del cuñado que todo dio un giro radical. Ella había estado en una relación con este hombre, pero reveló que él es un adicto a las drogas y eso hace que llegue a alucinar e inventar cosas. Solamente que muchas cosas que dijo que hacía su cuñada, ella misma lo confirmó.

Todo terminó en que la mujer se iba a alejar de la casa de los dos hermanos en lo que podían encontrar un lugar propio para vivir y así disminuir las tensiones que había entre los dos hermanos.