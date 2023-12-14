Hija de Carmen Salinas exhibe que los amigos de la actriz no estuvieron en su misa

Han pasado dos años de la muerte de Carmen Salinas y su ausencia ha traído muchos cambios en el estilo de vida de los suyos. Su hija María Eugenia, lamenta que en su misa del segundo aniversario luctuoso, los amigos a los que la actriz siempre ayudó, no estuvieron presentes.

Que triste que tanta gente ayudó, que les dio amor, que les dio y estoy hablando en general, que triste que tanta gente que mi mamá veía por ellas, no estuvieron presentes. Habíamos fácil como 18 gentes nada más, en una iglesia grandecita. Resulta que nunca llegó más gente y pues si me dolió mucho…

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¿Qué ha pasado con la carrera de sus nietos?

Comparte que con la partida de su madre, la carrera de sus nietos, se ha visto afectada, debido a que los amigos productores de Carmelita, prometieron apoyarlos, cosa que hoy no sucede.

Nos han cerrado las puertas, porque muchos productores le dijeron a mi mamá en vida, vamos a jalarlos, cuando estuvieron en el velorio de mi mamá y al siguiente año en su misa, le decía a Manuelito, ‘te vamos a llamar’ y aunque mi hijo vaya hacer casting, que se gane el papel, pero no; no le han hablado

Juan Osorio, tampoco me ha hablado, o él para jalárselo a las nuevas telenovelas. Tampoco lo ha buscado y eso que mi hijo habló con él y muchas cosas cuando lo fuimos a ver después de fallecida mi mamá

¿Qué va a pasar con el restaurante de Carmen Salinas?

Entre tantos cambios que han existido en su vida, el restaurante que Carmelita en vida les construyó ‘La Casita de Las Sopas’, cerrará sus puertas.

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