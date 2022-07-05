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FOTOS | ¿Paula heredó el padecimiento del corazón de Mariana Levy?

Ana Bárbara contó que la hija de su expareja lleva años en tratamientos médicos y que saldrá bien librada del padecimiento que habría heredado de su fallecida madre.

Por: TV Azteca

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