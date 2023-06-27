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FOTOS | Hijo de Julián Figueroa piensa que su papi lo abandonó.

Imelda Garza reveló el sentir de su pequeño hijo a tres meses de la muerte de Julián Figueroa. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
Ime Garza con Julián Figueroa posando.jpg
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Ime Garza de perfil.jpg
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Ime Garza con Julián Figueroa.jpg
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Ime Garza, pelo morado.jpg
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Ime Garza cantantando.jpg
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Ime Garza cenando.jpg
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Ime Garza con Julián Figueroa en la playa.jpg
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Ime Garza con Julián Figueroa sacando al lengua.jpg
Imelda Garza hace una fuerte promesa a Maribel Guardia.
Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
Maribel Guardia habla de Julián.jpg
Maribel Guardia de luto.jpg
Maribel Guardia en conferencia.jpg
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Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
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Imelda Garza hace una fuerte promesa a Maribel Guardia.
Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
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Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
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Imelda Garza hace una fuerte promesa a Maribel Guardia.
Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
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