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FOTOS | Hijo de Shakira le hace un desaire a Piqué y busca refugio en los brazos de su madre.

En redes sociales se volvió tendencia el momento en que el hijo más pequeño del futbolista se soltó de su mano para ir con mamá.

Por: TV Azteca

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