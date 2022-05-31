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FOTOS | Aracely Arámbula cuenta cómo es la relación de sus hijos con Michelle Salas.

La llamada “Chule” contó por primera vez que sus hijos y la hija de Luis Miguel tienen una relación muy cercana, pese a viven en países diferentes.

Por: TV Azteca

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Aracely Arámbula con el torso desnudo..jpg
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Aracely Arámbula con aretes azules..jpg
Aracely Arámbula con aretes de aro..jpg
Aracely Arámbula con aretes dobles..jpg
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Aracely Arámbula con aretes multicolor..jpg
Aracely Arámbula con el pelo alborotado..jpg
Aracely Arámbula con flores en la cabeza..jpg
Aracely Arámbula con laboios rojos..jpg
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Aracely Arámbula con vestido rojo..jpg
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Aracely Arámbula peinado de raya en medio..jpg
Aracely Arámbula pensando..jpg
Aracely Arámbula posando sensual..jpg
Aracely Arámbula sonriendo..jpg
Aracely Arámbula tocando su melena..jpg
Aracely Arámbula muy clásica..jpg
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Aracely Arámbula tocando su melena..jpg
Aracely Arámbula muy clásica..jpg
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