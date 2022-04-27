Leticia fue una madre que decidió criar sola a sus dos hijos, Dante y Ricardo. También les dijo durante mucho tiempo que su padre había muerto y que esa era la razón por la que él no estaba presente en sus vidas.

Pasaron los años, y los dos hermanos descubrieron que su madre les mintió y su padre estaba con vida. Durante nuestro programa, tuvieron una confrontación. Dante y Ricardo mostraron mucho enojo en contra de Leticia, su madre, y querían obtener respuestas y la razón por la que su madre les mintió durante toda su vida.

Además, Víctor, el padre biológico de Dante y Ricardo, apareció en nuestro programa para explicar sus razones por las que él también estuvo lejos de sus hijos. Contó la versión de los hechos desde su posición. También externó sus sentimientos de arrepentimiento con sus hijos.

Leticia no dirgió una sola palabra a Víctor, ya que ella también tenía mucho enojo en su contra. Sus dos hijos escucharon las palabras de ella y de su padre biológico, y la respuesta fue muy distinta. Ricardo decidió intentar conocer a ese hombre que resultó ser su padre, y Dante decidió que no tenía interés alguno de tenerlo en su vida.

Una vez finalizado el programa, el diálogo siguió entre Dante, Ricardo, Leticia y Víctor. Los rostros fueron distintos una vez que ambos hijos aceptaron trabajar para tratar de otorgarle el perdón a su padre por haber estado ausente durante mucho tiempo en su vida.

Los especialistas que acompañaron a los panelistas durante este programa también aprovecharon para dar una serie de consejos que podrían ser útiles para este tipo de situaciones. Rocío Sánchez Azuara una vez más otorgo un lugar seguro para el diálogo y les dio un lugar en el que pudieron tratar de encontrar una solución a sus problemas.

Los hijos terminaron al darse un abrazo a su madre y a su padre y abrieron su corazón para decir cómo se sintieron durante los momentos de confrontación que tuvieron en el foro del programa.