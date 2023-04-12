Hombre con 5 esposas, 50 hijos y 100 nietos recibe homenaje y críticas.

Se ha hecho viral la historia de un hombre que tiene 5 esposas, 50 hijos y 100 nietos, por lo que recibió un homenaje y con ello muchas críticas.

El suceso aconteció en Colombia y tiene como protagonista a un hombre llamado Víctor Julio. El sujeto de 91 años fue motivo de una celebración donde se lo homenajeó ante miles de personas. Y fue a partir de esto que se terminó conociendo esta circunstancia atípica en lo que es una vida que puede denominarse "de película".

¿Cómo es que el hombre tuvo 5 esposas, 50 hijos y 100 nietos?

Los hechos cuentan que el agricultor ha tenido muchas esposas como también varios hijos e hijas fruto de estas distintas relaciones. Desconocemos el por qué pero la realidad pasa porque a muchos de ellos no los vio durante años, en algunos casos por más de 4 décadas (lo que se puede decir una paternidad muy ausente).

Algo más a destacar es que hoy tiene 5 esposas a la vez. La explicación es muy sencilla y pasa porque el y sus parejas conviven en unión libre (todos en el mismo lugar) y desde ese lado se sustenta la situación. Ahora bien, ante de esto estuvo casado en otras numerosas ocasiones acumulando más de 12 uniones a lo largo de su vida.

Y finalmente, así como hemos dicho que tiene muchos hijos e hijas, algo más que comprensible a partir de sus muchas historias sentimentales, la realidad está en que puede que tenga más y el mismo Víctor Julio ha hecho saber que si hay gente que cree tener algún lazo sanguíneo con el que se comuniquen porque les gustaría conocer a estas personas (motivo por el cual hay quienes lo han criticado afirmando que ha sido irresponsable o que no ha estado muy presente para otros a lo largo de su vida).

