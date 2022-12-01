Su esposa descubrió que se vestía de mujer y no era heterosexual.

Un hombre fue sorprendido por su esposa vestido de mujer. No tuvo otra opción más que aceptar con ella que sus preferencias sexuales no eran lo que ella creía. Esto ha ocasionado muchos problemas entre los dos y este hombre ha llegado a temer que su hijo lo rechace al enterarse y pueda perder a su familia.

La esposa aceptó que esto es algo muy confuso para ella, porque no sabía que su esposo fuera una persona que le ocultaría sus verdaderas preferencias sexuales. Durante una borrachera, ella descubrió el gran secreto de su esposo. Incluso llegó a proponer que fueran a terapia, pero él no quiso ir, porque tampoco cree que fuera una enfermedad ni mucho menos.

El hombre aceptó que le mintió a su esposa y a su familia por mucho tiempo. Además, está totalmente consciente de que hizo muy mal al tener un secreto tan grande, pero ahora que está fuera de la casa de sus padres, él solamente quiso ser honesto con todos. También reveló que sus padres y hermanos fueron criados de una manera muy conservadora y jamás lo hubieran aceptado si él hubiera dicho la verdad desde hace mucho tiempo.

La hermana de este hombre apoyó todo lo que el dijo, volviendo a hacer énfasis en que sus padres y sus hermanos son personas muy conservadoras e incluso han llegado a hacer comentarios homofóbicos durante su vida. Ella no ha hecho más que apoyar a su hermano con su mentira y ahora, con su verdad. Agregó que siempre supo que la boda de su hermano con su esposa fue un error, pero no ha hecho nada más que apoyarlo, hasta cubrir sus mentiras para su familia.

El hijo de este hombre tampoco sabía qué es lo que verdaderamente sucedía con su padre y con su madre. Dijo que a los dos los amaba por igual, pero la preferencia la tenía por su madre porque era la que más pasaba el tiempo con él, ya que su padre se la pasaba afuera trabajando. El joven solamente quería que su familia estuviera unida y le dolía ver a sus padres peleados y distanciados durante los últimos días, sin saber qué es lo que en verdad pasaba. Cuando se enteró del gran secreto de su padre, quedó callado y muy confundido, pero pudo encontrar la manera en su corazón para que no pasara a un enojo o a tener rencor en su contra.

De la nada llegó el hijo de la esposa, de una relación anterior. Ella tuvo que darlo en adopción hace mucho tiempo, y de pronto se dejaron de ver. Este joven adulto también confesó las razones por las que pidió a su madre biológica que lo dejara de ver. Contó que sus padres adoptivos lo llenaron de ideas erróneas y fue por eso que hizo esa difícil petición a su madre. También dijo que su medio hermano ha tratado de contactarlo en más de una ocasión, pero él no sabía qué hacer con eso.