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VIDEO: Se hizo el valiente frente a un toro y terminó en tragedia.

Este hombre quiso demostrar su valentía provocando a un toro ante muchas personas que lo observaban, pero no sabía que terminaría en una tragedia.

Toro

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Este hombre quiso mostrar que es todo un temerario, ya que sin dudarlo se paró frente a un toro simplemente para provocarlo.

El hombre no midió las consecuencias y mucho menos pensó en el gran tamaño, fuerza y velocidad del toro, cuando de pronto lo atacó en repetidas ocasiones dejándolo tirado en el piso. El valiente sujeto no recibió solamente unos buenos golpes, ya que el toro le bajó los pantalones con todo y "chones".

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Aunque varios espectadores lo auxiliaron, tal vez para la próxima vez que vea un animal de gran magnitud, pensará más de una vez si quiere "hacerse el valiente", así que nos podemos seguir preguntando ¿por qué los hombres viven menos?.

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