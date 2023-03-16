VIDEO: Se hizo el valiente frente a un toro y terminó en tragedia.
Este hombre quiso demostrar su valentía provocando a un toro ante muchas personas que lo observaban, pero no sabía que terminaría en una tragedia.
Este hombre quiso mostrar que es todo un temerario, ya que sin dudarlo se paró frente a un toro simplemente para provocarlo.
El hombre no midió las consecuencias y mucho menos pensó en el gran tamaño, fuerza y velocidad del toro, cuando de pronto lo atacó en repetidas ocasiones dejándolo tirado en el piso. El valiente sujeto no recibió solamente unos buenos golpes, ya que el toro le bajó los pantalones con todo y "chones".
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¿Por que la vida se ensaña con nosotros los g0rdos?😂 pic.twitter.com/n55lQHHjrv— 1000 Maneras de Morir. (@1000ManerasDM) January 30, 2023
Aunque varios espectadores lo auxiliaron, tal vez para la próxima vez que vea un animal de gran magnitud, pensará más de una vez si quiere "hacerse el valiente", así que nos podemos seguir preguntando ¿por qué los hombres viven menos?.