Horacio Palencia no puede viajar a Estados Unidos por denuncia de plagio.
Luego de varios meses en medio de la polémica por una denuncia en su contra, Horacio Palencia reveló lo que ha pasado desde que empezó el proceso.
El compositor Horacio Palencia lamenta que debido a la denuncia que enfrenta por el supuesto plagio del tema 'Mi razón de ser', no pueda viajar a Estados Unidos tampoco interpretar su famoso tema.
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No puedo salir del país, más que con un permiso especial. Aquí en México sí, allá en Estados Unidos no y tampoco puedo cantar mi canción
Horacio Palencia reveló que ha pasado por varios problemas para poder enfrentar el proceso legal. Además, todavía tiene que ir a firmar cada quince días.
El proceso sigue, sigo luchando por lo que es mío por mi canción y si me ha costado mucho trabajo, mucho desgaste emocional, económico. He dejado de estar con mi familia, sigo firmando cada quince días
Este mes, puede ser clave, el siguiente pues también; estamos aportando muchos datos de prueba, hay muchas cosas que estamos esperando, apelaciones, amparos y confiamos en que Fiscalía haga su trabajo y que el juez de control en base a los hechos, en base a que aquella gente no tiene pruebas, no tiene nada; pues que ya se termine esto
Horacio Palencia no quiso hablar de la polémica entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa.
En el marco de la entrega de los Premios Éxito SACM, Horacio Palencia se vio entre la espada y la pared al ser cuestionado sobre el conflicto entre Ana Barbara y José Manuel Figueroa, justamente por la autoría del tema ‘Fruta prohibida’.
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Ana Bárbara es amiga mía y José Manuel pues también, entonces que se arreglen ellos y ojalá que se resuelva pronto