Horacio Palencia no puede viajar a Estados Unidos por denuncia de plagio.

El compositor Horacio Palencia lamenta que debido a la denuncia que enfrenta por el supuesto plagio del tema 'Mi razón de ser', no pueda viajar a Estados Unidos tampoco interpretar su famoso tema.

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No puedo salir del país, más que con un permiso especial. Aquí en México sí, allá en Estados Unidos no y tampoco puedo cantar mi canción

Horacio Palencia reveló que ha pasado por varios problemas para poder enfrentar el proceso legal. Además, todavía tiene que ir a firmar cada quince días.

El proceso sigue, sigo luchando por lo que es mío por mi canción y si me ha costado mucho trabajo, mucho desgaste emocional, económico. He dejado de estar con mi familia, sigo firmando cada quince días

Este mes, puede ser clave, el siguiente pues también; estamos aportando muchos datos de prueba, hay muchas cosas que estamos esperando, apelaciones, amparos y confiamos en que Fiscalía haga su trabajo y que el juez de control en base a los hechos, en base a que aquella gente no tiene pruebas, no tiene nada; pues que ya se termine esto

Horacio Palencia no quiso hablar de la polémica entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa.

En el marco de la entrega de los Premios Éxito SACM, Horacio Palencia se vio entre la espada y la pared al ser cuestionado sobre el conflicto entre Ana Barbara y José Manuel Figueroa, justamente por la autoría del tema ‘Fruta prohibida’.

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