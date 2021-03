Nuestro querido conductor Horacio Villalobos refrenda su inalcanzable lucha contra la homofobia y discriminación.

Nuestro conductor Horacio Villalobos inició su carrera artística con la bandera de lucha por la igualdad y las injusticias. Fue en el programa, ‘Desde Gayola’, donde el presentador dio voz a mujeres y hombres de la comunidad LGBTTTIQ+, convirtiéndose en un verdadero ejemplo para millones de televidentes.

Recientemente, el querido presentador contestó a las acusaciones de Natalia Téllez en exclusiva. Y es que el presentador desmintió que tuvo acciones transfóbicas en el pasado, pues desde siempre se caracterizó por luchar a favor de los derechos humanos.

“No puedes tachar a alguien de transfóbico, solo por haber tenido problemas con una persona, que por coincidencia es trans”, nos contó Horacio sobre Alejandra Bogue.

Alejandra Bogue trabajó con nosotros en Telehit, yo me quedé callado de todas las cosas erráticas que hizo por culpa de sus adicciones y problemas de comportamiento. Ella se fue del programa diciendo que estaba muy cansada, pero diciendo que nos adoraba

Horacio Villalobos confesó que Natalia Téllez habló sin conocer detalles de su relación con Alejandra Bogue, quien en el pasado, puso en riesgo a los miembros de ‘Desde Gayola’ con su comportamiento antiprofesional.

Un día, no sé en qué estado estaba, pero hizo un video de Youtube espantoso, donde a otras compañeras no las baja de put… Es un video realmente infame. Yo no contesté porque dije ‘no voy a bajarme a ese nivel’. No entiendo por qué Natalia Téllez decide tacharme como transfóbico, seguramente Alejandra Bogue le habrá contado no sé qué historia

“Yo que he buscado siempre la equidad, he luchado por la comunidad porque soy parte de ella y porque a mí también me han discriminado y me han hecho sentir mal por ser homosexual”, nos contó Villalbos quien siempre ha estado al pie del cañón en asuntos de igualdad.

Al momento de que yo hago ‘Desde Gayola’, una de las premisas era la lucha por la equidad, tanto que había equidad en el programa con actores y actrices de todo tipo. Todos hacíamos una crítica a la sociedad con humor negro. Efectivamente, Natalia Téllez no conoce mi lucha por la República Mexicana en contra de la censura: yo defendí a mis actrices trans porque fueron humilladas, sobajeadas e intentaron discriminarlas

Habla sin conocimiento de causa y por eso decido contestar porque no puedo permitir que se me tache de transfóbico cuando nunca lo he sido. A tal grado de que ahorita, soy primer lugar en tendencias nacionales con #YoConHoracio, la gente que me ha apoyado y conoce mi historia

“Decían que las bromas eran transfóbicas, yo no lo creo, porque el problema era con ella, no con la gente trans. Ella también hizo bromas de nuestras apariencias, de nuestros colores de piel, de muchas cosas que no voy a entrar en detalles”, confesó Horacio sobre los contundentes comentarios que Bogue realizó hace algún tiempo.

Horacio Villalobos agradece a todas las personas que se unieron al hashtag #YoConHoracio

Las redes sociales se volcaron a favor de nuestro querido conductor Horacio Villalobos, pues no han dejado de mandar mensajes de apoyo.

Les agradezco muchísimo, tengo el corazón lleno de alegría por todo su apoyo y su cariño. En ese momento, era otro el humor, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora de muchas cosas que recientemente han llegado a la mesa. Lo que sí es cierto es que fui pionero para darle un espacio a la comunidad en ‘Desde Gayola’, ahora es recordado con mucho cariño porque a mucha gente la hizo reflexionar

A las pruebas me remito, he luchado por darle presencia a actores y actrices trans en mis programas. Tengo mi carácter, pero yo tenía que ser duro porque éramos un grupo vulnerable, un grupo que si hacíamos cualquier cosa íbamos a despertar la homofobia y transfobia que era más fuerte en los principios de los dosmiles

Una vez más, nuestro querido Horacio Villalobos refrendó su labor por darle voz a la comunidad LGBTTTIQ+.

Lo que hice fue defenderme ante ataques injustificados y que vienen influidos por una persona que casualmente me odia (Alejandra Bogue). Lo curioso es que esa apersona, hace dos años, me busco para hacer las pases y lo único que contesté fue ‘no estoy interesado’ Una persona que lejos de aportarnos momentos agradables, nos aportó momentos difíciles durante el tiempo que estuvo con nosotros

Luchábamos en contra de no tener presupuesto, tener poco tiempo de foro para grabar. Yo le decía que si se drogaban lo hicieron en su casa. Ella hizo caso omiso y no nos protegió. Esta señora Natalia Téllez, no está informado de lo que yo hago, se dejó influenciar por la versión de Alejandra Bogue. Estoy con el corazón lleno y agradecido del apoyo del público

Por si fuera poco, importantes figuras del espectáculo reconocieron a Horacio Villalobos como una de las personas más profesionales, pues se unieron al hashtag #YoConHoracio contando sus experiencias al lado de nuestro querido conductor.

