Horario del Metro, Metrobús y transporte público en CDMX para los Reyes Magos.

Los Reyes Magos han emprendido su camino desde el lejano oriente para llevarles sus regalos a todos los niños del mundo y la Ciudad de México (CDMX) no podía ser la excepción, por ello es necesario que conozcan los horarios del Metro, Metrobús y transporte público para que nada interfiera en su andar.

Tal como lo hicieron con el niño Jesús, los Reyes Magos han llevado regalos, sonrisas y felicidad a los niños de todo el mundo a lo largo de los años y en este 2023 lo volverán a hacer, así que si te portaste bien ten por seguro que tus regalos estarán debajo del árbol.

Durante la noche del jueves 5 y la madrugada del viernes 6 de enero, los Reyes Magos recorrerán diversas partes del mundo, entre ellas la Ciudad de México, por lo que es importante que conozcan el horario especial del transporte público de la capital del país.

¿Cuál será el horario especial del transporte público para los Reyes Magos? La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) dio a conocer los horarios especiales del Metro, Metrobús y transporte público de la CDMX.

Metrobús

El Metrobús iniciará su jornada a las 04:30 horas del jueves 5 de enero y concluirá a las 02:30 horas del viernes 6 de enero en sus 7 líneas.

¡Atención #ReyesMagos!

Para apoyar sus traslados, la noche del 5 al 6 de enero tendremos horario extendido en nuestras 7 líneas.

— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) January 4, 2023

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro ofrecerá de forma habitual el servicio (de 05:00 a 00:00 horas), además permitirá el ingreso de objetos de gran tamaño como bicicletas, cajas y demás artículos voluminosos.

Este 5 de enero, el horario de servicio se ofrecerá de manera habitual de las 5 a 24 horas.

Se permitirá el ingreso de objetos voluminosos como bicicletas, patines, juguetes, entre otros artículos de gran tamaño, con motivo de los #ReyesMagos.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 4, 2023

Trolebús

El Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) ofrecerá el servicio de Nochebús en la Línea 1 que corre de la Central del Norte a la Central del Sur sobre Eje Central, en un horario de las 00:00 horas a las 05:00 horas del viernes 6 de enero.

Por último, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) reforzará el servicio del Nochebús, en un horario de 00:00 a las 05:00 horas del viernes 6 de enero en las rutas:



11ª Aragón por Av. 604 – Metro Chapultepec.

47A Alameda Oriente – Xochimilco/Bosque de Nativitas.

57C Toreo – Metro Constitución de 1917.

76A Centro Comercial Santa Fe – Metro Auditorio por Reforma.

115 Jesús del Monte (Cuajimalpa) – Metro Tacubaya (Av. Jalisco).

200 Circuito Bicentenario.

Pero eso no es todo, también se ampliará el horario de la ruta 33 de RTP, que corre de San Felipe de Jesús a la estación del Metro Chabacano. No olvides planear tus viajes con anticipación para que no interfieras con el recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar, ya que los niños los esperan con ansias.