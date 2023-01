Horóscopo de hoy Acuario domingo 01 de enero de 2023 con Padme Vidente.

Acuario en la vida

Hay una gran cantidad de fuerza en tu corazón, que te está ayudando a encontrar una base para tus emociones cambiantes. Estarás mucho más sensible y recibirás la energía que te rodea, así que ten cuidado. A pesar de que esto quizás te de ventaja para lograr entender a los demás, también te hará más susceptible a la energía negativa de otras personas. Hay personas que no son lo que parecen, por lo que deberías tener cuidado de no dejarlas que se acerquen demasiado a tu corazón.