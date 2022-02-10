Horóscopo de hoy Aries jueves 10 de febrero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Tu intimidad es importante.
Aries en la sexualidad
Aries, es momento de que disfrutes de tu sexualidad como nunca antes, tu cuerpo necesita esa paz y gozo para poder estabilizarse. Confía en tu pareja y déjate llevar por la pasión que este día llega como un rayo de luz a tu vida. Tu intimidad es importante, sabes que es parte de tu naturaleza y hay que procurarla. ¡Sé feliz! Revive cada célula de tu cuerpo y vibra.