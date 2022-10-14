Horóscopo de hoy Aries jueves 14 de octubre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Lo más probable es que encontrarás que necesitas adaptarte a los caprichos de los demás, en lugar de al revés.
Aries en la vida
Poderosas fuerzas pueden actuar y pedirte que te levantes con más firmeza de la habitual. Mantén los hombros hacia atrás y siente orgullo. No te minusvalores sólo por tener un desacuerdo con la gente que te rodea. Mantén respeto hacia ti y tus opiniones. Di las cosas con confianza. No te retires, más bien prepárate para luchar.