Horóscopo de hoy Aries jueves 20 de enero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Momento de bailar.
Aries en la vida
Este día será para resolver lo que tenías pendiente. Cualquier situación que tengas, saldrá adelante. Debes aprender a vivir con menos
tensión y sufrimiento, que tu carácter no domine tanto tu vida. Relájate y empieza con buen ejercicio y sana alimentación. Tu Ángel de la guarda quiere llamar tu atención esta semana, llega para recordarte que no estás solo en absoluto. Por cierto, entra el Sol a Acuario envía felicitaciones a tus amigos acuarianos.
Dios Pan: es el Dios griego de la diversión, no conoce límites y te informa que si rompes tus creencias limitantes, encontrarás las virtudes del alma, entre ellas la alegría y la diversión. Como ritual, te vendría bien bailar intensamente con cualquier música.
Aries en el amor
Cuidado con el amor, no confíes tanto.