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En Vivo

Horóscopo de hoy Aries jueves 24 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Siéntate y observa el cielo, el agua que fluye o las nubes que pasan. No tienes que hacer nada más que permanecer allí y observar para entender que, aunque parezca que no pasa nada, en realidad el agua se mueve, las nubes pasan y el cielo cambia de color.

Signo Aries 1
Signo Aries 1

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida

Espera sin prisas. Seguramente estás atravesando un momento de dificultad durante el que te parece que todo se realiza más despacio y nada ocurre como tú querrías.

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