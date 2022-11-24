Horóscopo de hoy Aries jueves 24 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Siéntate y observa el cielo, el agua que fluye o las nubes que pasan. No tienes que hacer nada más que permanecer allí y observar para entender que, aunque parezca que no pasa nada, en realidad el agua se mueve, las nubes pasan y el cielo cambia de color.
Aries en la vida
Espera sin prisas. Seguramente estás atravesando un momento de dificultad durante el que te parece que todo se realiza más despacio y nada ocurre como tú querrías.