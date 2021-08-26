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Horóscopo de hoy Aries jueves 26 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... El ser de luz que te acompaña este jueves es: El ángel Camael.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries y los ángeles

Camael: CORAJE Y AUTOESTIMA.

Así es: muy severo al juzgar las acciones humanas. Hace la vida de sus protegidos más armoniosa y media en cualquier situación que exija comunicación sincera.

Sus regalos: solidaridad con los débiles. Fortaleza para soportar malas rachas. Voluntad para romper con hábitos nocivos. Facilidad para disolver emociones negativas. Autoestima. Amor desinteresado.

Ayuda en: fallecimientos, pérdidas de empleo, divorcios, conflictos, enfermedades físicas o psíquicas, situaciones de temor y en conductas con tendencias destructivas.

Atrae: un alma gemela con la que compartir pensamientos y sentimientos.

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