Horóscopo de hoy Aries jueves 26 de agosto de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... El ser de luz que te acompaña este jueves es: El ángel Camael.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries y los ángeles
Camael: CORAJE Y AUTOESTIMA.
Así es: muy severo al juzgar las acciones humanas. Hace la vida de sus protegidos más armoniosa y media en cualquier situación que exija comunicación sincera.
Sus regalos: solidaridad con los débiles. Fortaleza para soportar malas rachas. Voluntad para romper con hábitos nocivos. Facilidad para disolver emociones negativas. Autoestima. Amor desinteresado.
Ayuda en: fallecimientos, pérdidas de empleo, divorcios, conflictos, enfermedades físicas o psíquicas, situaciones de temor y en conductas con tendencias destructivas.
Atrae: un alma gemela con la que compartir pensamientos y sentimientos.