Horóscopo de hoy Aries jueves 27 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Tienes que tomar el mando sobre el desarrollo de tu propia vida, aunque aceptes consejos fundamentados. El Elfo de las relaciones pasadas, tienen la labor de liberarte de aquellas energías que arrastras de relaciones inconclusas. Precisamente la energía del Año Nuevo es una oportunidad para arrumbar todo aquello que te lastra o te paraliza.

Ritual: Medita sobre las cargas que asumes y que en realidad son responsabilidad de otros, y afirma con fuerza, "Yo Soy la Llama Violeta en acción."