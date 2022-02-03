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Horóscopo de hoy Aries jueves 3 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Momento de ser comprensivo.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en el amor
Tu media naranja podría tener en este momento cierta tendencia a encerrarse en sí misma. Si es el caso, por supuesto que podrías comenzar a interpretar de manera muy negativa este distanciamiento momentáneo. Quizá solo necesita un espacio a solas. No deberías intentar convencerla de lo contrario, sería inútil. Invoca al Arcángel Anael para solucionar problemas de amor.

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