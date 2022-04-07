Horóscopo de hoy Aries jueves 7 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Aries y los Ángeles

Este día desciende desde el Cielo un Ángel de agua quien te anuncia que te apoyará, pues viene el momento de tomar importantes decisiones. Te dice que es necesario que te calmes y aflojes para que puedas recibir su luz y guía, y así actúes con perdón y liberación.

El Ángel te aconseja que es tiempo de abandonar las cadenas que te atrapan en un constante ciclo de culparte y culpar a otros como origen y causa de lo que no te gusta de tu realidad presente.