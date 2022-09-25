Horóscopo de hoy Aries lunes 25 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Mientras conoces y te conoce tu pareja, lo mejor es que se eviten los temas espinosos. No hacen falta
Aries en el amor
Tu pareja debe abordar un tema contigo (algo delicado, pero que tiene solución si los dos reúnen esfuerzos), pero teme que te enojes o que le dejes a su suerte. Un problema mayor es el que queda al descubierto: tu parea siente que no eres un apoyo suficiente. Este es un buen día para que elimines esa idea.